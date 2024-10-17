Gökyüzünde şölene hazır mısınız ? 2024 yılının son Süper Ayı bu gece görülecek
2024 yılının son Süper Ay'ı için geri sayım sona erdi. Bu gece Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek Süper Ay şöleni birbirinden güzel manzaraları da beraberinde getirecek.
Süper Ay 2024 yılında son kez 17 Ekim Perşembe günü saat 14.26'da Türkiye'de gözlemlenecek.
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17 Ekim 2024'te gerçekleşecek Süper Ay dünyada saat 11.26'da olacak. Türkiye, UTC+3 saat diliminde yer aldığı için Türkiye saatiyle (TSİ) 14.26'da Süper Ay gözlemlenebilecek.
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Süper Ay Dünya'ya en yakın konumda olacağı için normalden daha büyük ve parlak görünecek. Gök olayı gündüz saatlerine denk geldiği için Türkiye'de gün batımından sonra Süper Ay'ı gözlemlemek mümkün hale gelecek.
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Türkiye'de 2024 yılının son Süper Ay'ının görüleceği ifade edildi. Bir sonraki Süper Ay ise 29 Mart 2025'te olacak.
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