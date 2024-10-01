Gökyüzünde şölene hazır olun: Güneş tutulması başlıyor
2024 yılında gerçekleşecek olan 2 Ekim güneş tutulması gökbilim meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor.
2024 yılının son güneş tutulması 2 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Gökbilimi meraklılarının yakından takip ettiği bu doğa olayın hem bilimsel hem de astrolojik etkileri araştırılıyor.
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2 Ekim 2024'te gerçekleşecek olan güneş tutulması Türkiye’den görülemeyecek. Bu tutulma, daha çok Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek. T
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2 Ekim 2024 güneş tutulması, Türkiye saatiyle 21.46'da gerçekleşecek. Bu tutulma yaklaşık 7 dakika sürecek. Gözlem yapacak olan ülkelerde, güneşin belirli bir kısmı ayın dünya ile güneş arasına girmesiyle örtülecek.
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Yaklaşık 7 dakika sürecek olan bu tutulmanın etkileri önümüzdeki 7 yıl boyunca hayatlarımızda önemli değişimlere yol açması da bekleniyor.
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