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Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz

Edirne'nin Enez ilçesinde, aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan beyaza bürünen ''tuz'' gölü, havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz - Resim: 1

Enez ilçesi Karaincirli köyü sahili yakınlarındaki göldeki su, aşırı sıcak nedeniyle buharlaşınca ortaya tuzla kaplı bir alan çıktı.

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Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz - Resim: 2

Bölgeye gelen tatilciler, kuruyup beyaza bürünen göle gelip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz - Resim: 3

Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, aşırı sıcak hava nedeniyle suyu tamamen buharlaşan ve beyaza bürünen gölü havadan görüntüledi. 

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Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz - Resim: 4

Trakya'da bu yıl hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu belirten Özkaya, kuruyup beyaza bürünen gölün özellikle bölgeye gelen tatilcilerin ilgisini çektiğini söyledi. (DHA)

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