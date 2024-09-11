Gönüllü Türk hekimlerden Kosova'da 53 ayrı ameliyat

Başkan Prof. Dr. Osman Metin Yavuz ile birlikte İstanbul, Adana, Konya ve Aksaray’dan plastik cerrahi ve anestezi uzmanlarından oluşan ekip, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Priştine’ye götürüldü.