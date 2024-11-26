Google Maps'ten ölüme yol tarifi: 3 kişi hayatını kaybetti

Polis soruşturmasına göre, Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar adlı üç kişi, bir düğünden eve dönmek için GPS cihazına güvenerek yolculuk ediyordu. Navigasyon sistemi, onları Bareilly şehrindeki Ramganga Nehri üzerinde bulunan ve 2022 yılında bir sel felaketinde yıkılan bir köprüye yönlendirdi. Araç yüksek hızda seyrettiği için sürücü durumu fark edemedi ve yaklaşık 7,5 metre yükseklikten nehrin kurumuş yatağındaki bir çukura düştü. Olay yerinde hayatlarını kaybeden üç kişinin cansız bedenleri, köylüler tarafından bulundu.