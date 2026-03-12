Görme engelli Seda öğretmenden eğitimde devrim niteliğinde proje

Seda Öğretmen, projeyi şu sözlerle anlatıyor: "Bizim öğrencilik yıllarımızda meridyenleri, paralelleri hep varsayımlar üzerinden kafamızda canlandırırdık. Ancak varsaymak belli bir süre sonra yorucu oluyor. Öğrencilerimle, masrafsız ama işlevsel küreler tasarladık. İpler ve silikonlarla paralelleri ve meridyenleri belirginleştirdik. Çocuk kıtaya dokunduğu an nerede olduğunu anlayabiliyor."