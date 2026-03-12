Görme engelli Seda öğretmenden eğitimde devrim niteliğinde proje
İzmir'de kendisi gibi görme engelli öğrencilerin yaşadığı materyal eksikliğini dert edinen Sosyal Bilgiler öğretmeni Seda Kitapçıoğlu, öğrencileriyle birlikte "Dünya artık parmaklarının ucunda" projesini hayata geçirdi.
İzmir'de 12 yıldır Burhan Özfatura Ortaokulu'nda görev yapan görme engelli öğretmen Seda Kitapçıoğlu, kendi öğrencilik yıllarında "yumruk" veya "portakal" ile anlamaya çalıştığı coğrafya derslerini, yeni nesil öğrenciler için somut bir hale getirdi.
Seda Öğretmen, projeyi şu sözlerle anlatıyor: "Bizim öğrencilik yıllarımızda meridyenleri, paralelleri hep varsayımlar üzerinden kafamızda canlandırırdık. Ancak varsaymak belli bir süre sonra yorucu oluyor. Öğrencilerimle, masrafsız ama işlevsel küreler tasarladık. İpler ve silikonlarla paralelleri ve meridyenleri belirginleştirdik. Çocuk kıtaya dokunduğu an nerede olduğunu anlayabiliyor."
Projeyi gerçekleştiren sosyal sorumluluk grubu öğrencileri, sadece küre yapmakla kalmadı; fen bilgisi dersleri için hücre modelleri gibi farklı materyaller de geliştirdi.
Öğrencilerden Doğa Güneş Kaya, görme engelliler okulundaki arkadaşlarına materyalleri teslim ederken yaşadığı duyguyu "Onların gözündeki ışıltıyı gördüm, heyecanım mutluluğa dönüştü" diyerek paylaştı.