Görüntüler Türkiye'den... Sel ya da taşkın değil, tam 8 asırlık gelenek
Denizli'de 8 asırdır sürdürülen UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı.
Denizli'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde düzenlenen ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması, bu yıl 851'inci kez yapıldı.
2 bin kişinin katıldığı renkli etkinlikte 46 çoban, 'el koyun' adı verilen sürü başı koçları ile koyunlarını Menderes Nehri'nin sularına atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı.n geçiremedi.
Yarışmayı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve çok sayıda davetli izledi. Menderes Nehri'nde yaşanan kuraklık nedeniyle yarışmanın yapıldığı alan, bir hafta öncesinden taşıma suyla dolduruldu.
Koyunların atlayacağı alan öncesinde suyun gitmemesi için nehir yatağı önü toprak setle kapatıldı. Daha sonra tankerler ve borularla başka bölgelerden su taşındı.