Grip aşısına büyük zam: Kimler ücretsiz aşı olabilecek?
Grip aşısı zamanı yaklaşırken fiyatların geçen seneye göre yüzde 128 zamlandığı öğrenildi. Risk grupları içerisinde yer almayanlar grip aşısı olmak için 560 lira ödeyecek.
Sonbahar aylarının gelmesiyle havalar serinlemeye, başta grip olmak üzere birçok hastalıklar görülmeye başladı. Grip aşısı eylül ayı itibariyle eczanelerde satılıyor. SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısını olmak isteyen vatandaşlar, eczaneden ücretini ödeyerek alabilecek.
GRİP AŞISINA YÜZDE 128 ZAM
Her yaşta ve cinsiyette görülebilen bulaşıcı bir hastalık olan grip ile mücadelede en etkili yol grip aşısı olarak gösteriliyor. Grip aşısı 2023 yılında 245 liradan eczanelerde satılıyordu.
Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre, 2024 yılı itibariyle grip aşısına 128 zam geldi. Grip aşısı fiyatı 560 lira olarak belirlenirken vatandaşlar eczanelerden temin edebilecek.
GRİP AŞISINI KİMLER ÜCRETSİZ YAPTIRABİLECEK?
SGK paylaştığı duyuru ile ücretsiz olarak grip yaptırabilecek kesimleri duyurdu.
Duyuruya göre grip aşısı bedelini hekimler tarafından reçete edilmesi halinde;
- 65 yaş üzeri kişilere
- Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalanlara
- Anne adaylarına (gebeliğinin 13. haftasından doğuma kadar geçen süre için)
- Belirli kronik hastalığı olan erişkin ve çocuklara ücretsiz yapılabilecek.