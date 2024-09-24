Grip aşısına büyük zam: Kimler ücretsiz aşı olabilecek?

GRİP AŞISINA YÜZDE 128 ZAM

Her yaşta ve cinsiyette görülebilen bulaşıcı bir hastalık olan grip ile mücadelede en etkili yol grip aşısı olarak gösteriliyor. Grip aşısı 2023 yılında 245 liradan eczanelerde satılıyordu.