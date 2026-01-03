  1. Anasayfa
  4. Güler misin, ağlar mısın ? Türkiye'nin bu köyü yaklaştıkça uzaklaşıyor...

Denizli'nin yaklaşıldık yakınlaşacağı yere uzaklaşan Türlübey köyü vatandaşın kafasını karıştırdı...

Kaynak: İHA
Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, birbiriyle çelişen iki ayrı yön levhasındaki karışıklığa anlam veremiyor. 

Denizli - Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında bulunan yön ve kilometre tabelasında Türlübey Mahallesi'nin 7 kilometre olduğu yazıyor. 

Bu noktadan kırsal mahalleye doğru ilerleyen sürücüler, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın bir noktada bulunan büyükbaş hayvan çiftliği bölgesinde yer alan tabelada ise Türlübey Mahallesi'nin 8 kilometre uzaklıkta olduğunu okuyunca, yaklaştıkça uzaklaşan mesafeyle kafa karışıklığı yaşıyor.

Alacaoğlu kavşağından epey bir mesafe gidilmesine rağmen kilometrenin daha da azalacağına arttığına dikkat çeken Türlübey Mahalle sakini Üster Kesentürk, "Burası Denizli-İzmir Karayolu, bulunduğumuz yer ise mahallemizin köy sapağıdır. Bu levhada yazanı gördükten sonrasında her ilerleyişimizde sonraki levhasında ise 2 kilometre daha artıyor. Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor" dedi.

