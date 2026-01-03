Güler misin, ağlar mısın ? Türkiye'nin bu köyü yaklaştıkça uzaklaşıyor...

Alacaoğlu kavşağından epey bir mesafe gidilmesine rağmen kilometrenin daha da azalacağına arttığına dikkat çeken Türlübey Mahalle sakini Üster Kesentürk, "Burası Denizli-İzmir Karayolu, bulunduğumuz yer ise mahallemizin köy sapağıdır. Bu levhada yazanı gördükten sonrasında her ilerleyişimizde sonraki levhasında ise 2 kilometre daha artıyor. Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor" dedi.