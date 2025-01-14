Gülnur Sözmen’in en çarpıcı kareleri fotoğrafseverlerle buluşuyor

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 60 yıla yakın geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin günümüzde en önemli parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayımlanan seri, her yıl kültür dünyamızda iz bırakan farklı bir fotoğrafçıyı ele alarak, ülkemizin bu alandaki en çarpıcı çalışmalarını ortaya çıkarıyor. Her bir fotoğrafçının çalışmalarını sanatsal bütünlük içinde ve retrospektif seçki olarak ele alan seri, referans kitap niteliğinde sunuluyor.