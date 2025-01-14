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Gülnur Sözmen’in en çarpıcı kareleri fotoğrafseverlerle buluşuyor

Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi’nin on beşinci kitabı Gülnur Sözmen, kitabevlerinde yerini aldı.

Gülnur Sözmen’in en çarpıcı kareleri fotoğrafseverlerle buluşuyor - Resim: 1

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 60 yıla yakın geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin günümüzde en önemli parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayımlanan seri, her yıl kültür dünyamızda iz bırakan farklı bir fotoğrafçıyı ele alarak, ülkemizin bu alandaki en çarpıcı çalışmalarını ortaya çıkarıyor. Her bir fotoğrafçının çalışmalarını sanatsal bütünlük içinde ve retrospektif seçki olarak ele alan seri, referans kitap niteliğinde sunuluyor.

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Gülnur Sözmen’in en çarpıcı kareleri fotoğrafseverlerle buluşuyor - Resim: 2

Kitapta, duayen fotoğrafçı Gülnur Sözmen’in 1980’lerin sonlarından bugüne, Türkiye’de ve dünyanın farklı noktalarında, ağır sanayi tesislerinde, büyük şantiyelerde gerçekleştirdiği çarpıcı kareler ile, gezgin kimliğinin öne çıktığı seyahat fotoğrafları özenle seçilerek harmanlandı.

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Gülnur Sözmen’in en çarpıcı kareleri fotoğrafseverlerle buluşuyor - Resim: 3

Fotoğrafçılığın en külfetli alanlarında ve zorlu coğrafyalarda kadın olmanın getirdiği her türlü sorun ve engellere karşın kalıcı başarılarını sürdürmekte olan Sözmen, kültür dünyamızda bir sembol kişilik olarak öne çıkıyor.

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Gülnur Sözmen’in en çarpıcı kareleri fotoğrafseverlerle buluşuyor - Resim: 4

Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan, editörlüğünü Orhan Cem Çetin’in üstlendiği Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi’nin on beşinci kitabı Gülnur Sözmen, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde sunuluyor.

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