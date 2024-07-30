Günde 11 bin TL kazanan dilencinin ''sırrı'' ortaya çıktı
Dört bir yanımızda duygularımızı sömüren "yalancı dilenciler"den biri daha yakalanmış ve yakalanan dilencinin bir günde yaklaşık 11 bin TL para topladığı ortaya çıkmıştı. Dilencinin sadece 1 günde nasıl 11 bin TL topladığı da ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Elazığ'da dün bir günde topladığı 10 bin 780 lira ile Türkiye gündemine oturan dilencinin sırrı ortaya çıktı.
1 / 8
Dün, polis ekipleri, zabıta ekipleri ile birlikte dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.
2 / 8
Polis ekiplerince yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek üst aramaları yapıldı.
3 / 8
Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı.
4 / 8