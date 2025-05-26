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  4. Günde yaklaşık 7 bin 350 TL kazanırken ekmek teknesinin kontağını onlar için kapattı!

Günde ortalama 7 bin 350 TL kazandığı ekmek teknesinin kontağını bir kumru ailesi için kapattı

Hatay’da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu, kepçesinin bomunun üzerine yuva yapan kumrunun yuvasını bozmamak için 17 gündür aracını çalıştırmıyor.

Kaynak: İHA
Günde ortalama 7 bin 350 TL kazandığı ekmek teknesinin kontağını bir kumru ailesi için kapattı - Resim: 1

Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yaptı.

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Günde ortalama 7 bin 350 TL kazandığı ekmek teknesinin kontağını bir kumru ailesi için kapattı - Resim: 2

İşe çıkacağı esnada kepçesini kontrol eden Kuyucu, içinde yumurtaları olan kumru yuvasıyla karşılaştı.

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Günde ortalama 7 bin 350 TL kazandığı ekmek teknesinin kontağını bir kumru ailesi için kapattı - Resim: 3

Kuyucu, kumrunun yuvasını ekmek teknesi üzerine yaptığını fark ederek yuvayı bozmamak için kepçesini kuşlar çıkana kadar çalıştırmama kararı aldı.

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Günde ortalama 7 bin 350 TL kazandığı ekmek teknesinin kontağını bir kumru ailesi için kapattı - Resim: 4

Kendisini arayarak işe çağıran müşterilerini inandırmakta güçlük çeken Kuyucu, 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor.

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