Günde ortalama 7 bin 350 TL kazandığı ekmek teknesinin kontağını bir kumru ailesi için kapattı
Hatay’da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu, kepçesinin bomunun üzerine yuva yapan kumrunun yuvasını bozmamak için 17 gündür aracını çalıştırmıyor.
Kaynak: İHA
Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yaptı.
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İşe çıkacağı esnada kepçesini kontrol eden Kuyucu, içinde yumurtaları olan kumru yuvasıyla karşılaştı.
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Kuyucu, kumrunun yuvasını ekmek teknesi üzerine yaptığını fark ederek yuvayı bozmamak için kepçesini kuşlar çıkana kadar çalıştırmama kararı aldı.
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Kendisini arayarak işe çağıran müşterilerini inandırmakta güçlük çeken Kuyucu, 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor.
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