Gündüz hasat, gece elde av tüfeğiyle nöbet... Her şey Türkiye'nin özel lezzeti için
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı gündüz devam ederken; üreticiler, hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı ellerindeki av tüfeği ile sabaha kadar nöbet tutuyor.
Kaynak: DHA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı sürüyor.
Ağustos ayında başlayan ve eylül sonuna kadar süren hasat döneminde üzümler, traktörlerle kurutma alanlarına taşınıyor.
Üreticiler, üzümleri 'bandırma suyu' olarak bilinen özel karışıma batırdıktan sonra bezlerin üzerine seriyor.
Üretici Burcu Sever Özgenç, "Bandırma yapılan üzümler 10 günde, yapılmayanlar ise 21 günde kuruyor. Bu da zaman ve iş gücünden tasarruf sağlıyor" dedi.
