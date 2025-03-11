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Güneş açtı, İstanbullu soluğu sahilde aldı

İstanbul'da hava sıcaklığının 18 dereceye yükselmesiyle birlikte güneşi fırsat bilenler parkları ve sahilleri doldurdu.

Kaynak: DHA
Güneş açtı, İstanbullu soluğu sahilde aldı - Resim: 1

Mart ayı olmasına rağmen 18 dereceyi bulan hava sıcaklıklarını fırsat bilen İstanbullular, hafta sonunu park ve sahillerde geçirdi. Bebek sahili gezmek isteyenlerin ilk tercihlerinden oldu. 

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Güneş açtı, İstanbullu soluğu sahilde aldı - Resim: 2

Kimileri piknik yaparken, kimileri ise evcil hayvanları ile yürüyüşe çıktı. Bazı İstanbullular deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkardı.

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Güneş açtı, İstanbullu soluğu sahilde aldı - Resim: 3

GÜNEŞİ GÖRMEK GERÇEKTEN HARİKA

Güzel havanın tadını çıkarmaya gelen İrem Hatipoğlu, "Uzun ve karlı bir kış geçti. Güneşi görmek gerçekten harika. Ben güneş enerjisi ile çalışıyorum. Bence herkes öyle. Güneş gelince tüm ülke olarak biraz daha güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Arkadaşımla geldim. Biraz oturup yürüyelim, kahve içelim, bir şeyler yiyelim dedik. Güneşli havanın tadını çıkarıyoruz" dedi.

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Güneş açtı, İstanbullu soluğu sahilde aldı - Resim: 4

MART AYINA YAKIŞIR BİR HAVA

Arkadaşıyla sahile anılarını tazelemeye gelen Ali Bayda, "Hava güzel, sıcak. Arkadaşımla beraber zaten aynı yerde oturuyoruz. 40 yılı aşkın arkadaşlığımız var. Şöyle bir hava alalım diye çıktık, geldik. Gördüğünüz gibi burada muhabbet, sohbet ediyoruz. Eskilerden bahsediyoruz. Hava iyi, Mart ayına yakışır bir hava var. Gayet güzel bir hava, güzel bir ortam. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Bebekte yüzdüğümüz dönemi anlattık. Burada zaman geçirdik. 10-12 yaşlarında yüzmeyi buralarda öğrendik. Dolayısıyla burada çok anılarımız var. Anı tazelemeye geldik" ifadelerini kullandı.

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