Güneş açtı, İstanbullu soluğu sahilde aldı

MART AYINA YAKIŞIR BİR HAVA

Arkadaşıyla sahile anılarını tazelemeye gelen Ali Bayda, "Hava güzel, sıcak. Arkadaşımla beraber zaten aynı yerde oturuyoruz. 40 yılı aşkın arkadaşlığımız var. Şöyle bir hava alalım diye çıktık, geldik. Gördüğünüz gibi burada muhabbet, sohbet ediyoruz. Eskilerden bahsediyoruz. Hava iyi, Mart ayına yakışır bir hava var. Gayet güzel bir hava, güzel bir ortam. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Bebekte yüzdüğümüz dönemi anlattık. Burada zaman geçirdik. 10-12 yaşlarında yüzmeyi buralarda öğrendik. Dolayısıyla burada çok anılarımız var. Anı tazelemeye geldik" ifadelerini kullandı.