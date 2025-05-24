Güneş, kum, deniz! Türkiye'nin tatil cennetlerinde sezon açıldı
Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya'da sıcak havadan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Yerli ve yabancı turistler havaların ısınmasıyla kumsalda güneşlenip, denize girdi.
Kaynak: DHA
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 20,5 dereceyi bulduğu belirtildi.
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İlçede başta Kumbahçe Paşatarlası olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent, Gümüşlük ve Türkbükü plajları hareketlendi.
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Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu.
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Yerli ve yabancı turistler, kumsalda güneşlenip, denize girdi.
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