Güneşe aldanmayın! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Doğu Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar artacak
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgar; batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
16 - 22 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları