Güneşe veda edin, yağışlara hazır olun: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıksa da Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz sağanak yağışın etkisine giriyor. Özellikle Bolu, Düzce, Karabük hattı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeyinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istendi. İşte haritalarla il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde bahar sıcaklıkları hissedilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi. Sıcaklıklar artmaya devam etse de gök gürültülü sağanak yağışlar pek çok bölgede etkisini gösterecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ege'de Aydın; Doğu Anadolu'da ise Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar Kuvvetli Olacak Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların yerel olarak şiddetini artırabileceğine dikkat çekti. Özellikle; Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri, Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Yağış uyarılarına rağmen hava sıcaklıklarında düşüş beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği; kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.