Güneşi gören İstanbullular plaja akın etti
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalanlar, güneşli havayı fırsat bilerek Menekşe Plajı'na akın etti.
Kaynak: DHA
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalanlar güneşli havayı fırsat bilerek sahillere akın etti.
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Günün erken saatlerinden itibaren Menekşe Plajı'na gelen vatandaşlar denize girerek serinledi.
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Kimileri güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise deiz kenarında oyun oynayarak keyifli vaklit geçirdi.
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'DENİZ ÇOK GÜZEL ÇOK TEMİZ'
Menekşe Plajı’nda denize giren Muhammed Halil, "Ben ailemle, arkadaşlarımla ve akrabalarımla, kardeşimle geldim. Çok güzel seviyorum denizi. Deniz çok güzel, çok temiz, çok iyi burası" diye konuştu.Kimi aileler ağaç gölgelerinde piknik yaparken kimi aileler ise çocuklarıyla denizin keyfini çıkardı.
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