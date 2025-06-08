Güneşi gören İstanbullular plaja akın etti

'DENİZ ÇOK GÜZEL ÇOK TEMİZ'

Menekşe Plajı’nda denize giren Muhammed Halil, "Ben ailemle, arkadaşlarımla ve akrabalarımla, kardeşimle geldim. Çok güzel seviyorum denizi. Deniz çok güzel, çok temiz, çok iyi burası" diye konuştu.Kimi aileler ağaç gölgelerinde piknik yaparken kimi aileler ise çocuklarıyla denizin keyfini çıkardı.