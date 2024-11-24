Günlük 3 bin TL ücretle çalışacak işçi bulamıyor

Çalıştıracak işçi bulamadıklarını da kaydeden Doğan; "Zeytini yetiştiriyoruz ama işleyecek işçi bulamıyoruz. Zeytin silkme makinesi bizden olmasına rağmen bunu kullanacak işçilere günlük 3 bin lira yevmiye veriyoruz. Zeytin toplayıcılarına günlük bin 500 lira vermemize rağmen çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bir, iki gün gelenler bir daha gelmiyor. Rekoltemiz yüksek olsa toplayacak adam bulamayacağız. Günlük 3 bin lira verilen bu işte çalışacak işçi bulamamak biz üreticileri zora sokuyor" dedi.