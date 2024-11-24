Günlük 3 bin TL ücretle çalışacak işçi bulamıyor
Aydın'da zeytin hasadı yapan bir kadın girişimci günlük 3 bin lira yevmiye ile zeytin çırpacak işçi bulamamaktan şikayetçi oldu.
Zeytin ağaç sayısının Türkiye’de en çok olduğu Aydın’da zeytin hasadı sürüyor. Germencik’in Moralı Mahallesi'ndeki bahçesinde ailesiyle birlikte zeytin hasadı gerçekleştiren Esma Doğan, zeytinyağı sofraya gelene kadar çok zahmetli süreçten geçtiğini söyledi.
Zeytinyağının fiyatının borsada 150 lira olduğunu ve bunun emeklerini karşılamadığını kaydeden Doğan, zeytinin 'var yıl'ı olmasına rağmen üretecinin yaşanan kuraklıktan da etkilendiğini belirtti.
Zeytin hasadına bir ay önce başladıklarını belirten Doğan, ailecek mahsulü toplamaya çalıştıklarını ve hasat sürecinin işçi olmaması nedeniyle iki ayı bulacağını aktardı.
Çalıştıracak işçi bulamadıklarını da kaydeden Doğan; "Zeytini yetiştiriyoruz ama işleyecek işçi bulamıyoruz. Zeytin silkme makinesi bizden olmasına rağmen bunu kullanacak işçilere günlük 3 bin lira yevmiye veriyoruz. Zeytin toplayıcılarına günlük bin 500 lira vermemize rağmen çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bir, iki gün gelenler bir daha gelmiyor. Rekoltemiz yüksek olsa toplayacak adam bulamayacağız. Günlük 3 bin lira verilen bu işte çalışacak işçi bulamamak biz üreticileri zora sokuyor" dedi.