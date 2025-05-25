Günlük güneşlik yaz havası kısa sürdü: Sağanak yağışlar geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde etkili olan güneşli yaz havası kısa sürdü... Bugün itibariyle tüm Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur ,Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği bekleniyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları artmaya devam etse de bahar havası Pazar günü itibariyle adım adım yerini yağışlara bırakacak.
Bugün itibariyle Marmara ve Ege Bölgelerini etkisi altına alacak olan sağanak yağışlar Pazartesi günü Türkiye geneline yayılacak ve hafta boyunca etkili olacak...
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri