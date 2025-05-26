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Günlük güneşlik yaz havasına veda: Sağanak yağışlar geri döndü

Türkiye yeni haftaya kıştan kalma bir günle uyandı... Meteoroloji'nin uyardığı gibi dün akşam itibariyle Trakya'dan Türkiye'ye giriş yapan yeni yağışlı hava Marmara ve Ege Bölgelerimizi esir aldı. Yağışlı hava bugün itibariyle tüm Türkiye'ye yayılacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Günlük güneşlik yaz havasına veda: Sağanak yağışlar geri döndü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Y

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Günlük güneşlik yaz havasına veda: Sağanak yağışlar geri döndü - Resim: 2

ağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Günlük güneşlik yaz havasına veda: Sağanak yağışlar geri döndü - Resim: 3

Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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Günlük güneşlik yaz havasına veda: Sağanak yağışlar geri döndü - Resim: 4

Hava sıcaklığının, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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