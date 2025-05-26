Günlük güneşlik yaz havasına veda: Sağanak yağışlar geri döndü
Türkiye yeni haftaya kıştan kalma bir günle uyandı... Meteoroloji'nin uyardığı gibi dün akşam itibariyle Trakya'dan Türkiye'ye giriş yapan yeni yağışlı hava Marmara ve Ege Bölgelerimizi esir aldı. Yağışlı hava bugün itibariyle tüm Türkiye'ye yayılacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Y
ağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.