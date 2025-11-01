Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkarın! Yeni haftada sağanak geri dönüyor
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hafta sonu ve pazartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Salı günü itibariyle yağışlı hava geri dönecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SALI GÜNÜ YAĞIŞLI HAVA GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 4 Kasım Salı günü itibariyle yağışlı hava geri dönüyor. Salı ve çarşamba günü İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde yağmur etkili olacak.
1 - 7 Kasım tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları