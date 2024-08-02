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Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın

Meteoroloji hafta sonu yağış beklenen illeri açıkladı. Yurt genelinde yaz sıcakları etkili olmaya devam ederken 10 ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

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Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın - Resim: 2

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın - Resim: 3

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın - Resim: 4

2 - 8 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

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