Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın
Meteoroloji hafta sonu yağış beklenen illeri açıkladı. Yurt genelinde yaz sıcakları etkili olmaya devam ederken 10 ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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2 - 8 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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