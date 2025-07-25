Hafta sonu hava nasıl olacak ? Meteoroloji'den hem sıcak hem yağmur uyarısı geldi
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden bunaltıcı sıcakların kuzey ve iç kesimlerde azalsa da pazar gününden sonra yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan yağış uyarısında, "yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri