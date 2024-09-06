Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planınızı değiştirin: Sağanaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.