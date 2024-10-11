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Hafta sonu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hafta sonu pek çok ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Hafta sonu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

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Hafta sonu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Resim: 2

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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Hafta sonu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Resim: 3

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Resim: 4

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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