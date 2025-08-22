Hafta sonu kavrulmaya hazır olun: Sıcak değil, çok sıcak olacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre hafta sonu boyunca Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Karadeniz'de yağmur beklenirken diğer illerimiz kavurucu yaz sıcağının etkisi altında olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
23 - 29 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları...
