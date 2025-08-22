  1. Anasayfa
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre hafta sonu boyunca Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Karadeniz'de yağmur beklenirken diğer illerimiz kavurucu yaz sıcağının etkisi altında olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Hafta sonu kavrulmaya hazır olun: Sıcak değil, çok sıcak olacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu kavrulmaya hazır olun: Sıcak değil, çok sıcak olacak - Resim: 2

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu kavrulmaya hazır olun: Sıcak değil, çok sıcak olacak - Resim: 3

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Hafta sonu kavrulmaya hazır olun: Sıcak değil, çok sıcak olacak - Resim: 4

23 - 29 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları...

