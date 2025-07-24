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Hafta sonu öncesi aşırı sıcaklara poyraz molası: Ardından daha da sıcak olacak

Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde hava sıcaklkları mevsim normallerini üstündeki seyrine devam edecek. Bugün pek çok ilimizde görülecek olan rüzgar bir nebze nefes aldırsa da aşırı sıcaklar hafta sonu tekrar bunaltacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Hafta sonu öncesi aşırı sıcaklara poyraz molası: Ardından daha da sıcak olacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hafta sonu öncesi aşırı sıcaklara poyraz molası: Ardından daha da sıcak olacak - Resim: 2

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonu öncesi aşırı sıcaklara poyraz molası: Ardından daha da sıcak olacak - Resim: 3

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hafta sonu öncesi aşırı sıcaklara poyraz molası: Ardından daha da sıcak olacak - Resim: 4

25 - 31 Temmuz tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...

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