Hafta sonu plan yapanlar dikkat... Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin büyük bir kısmı sağanak yağışların etkisi altında olacak. Hava sıcaklıklarının artması beklenirken çok sayıda ilimiz için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ve Bilecik'in doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..