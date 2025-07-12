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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den 7 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den 7 il için yağış uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den 7 il için yağış uyarısı - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den 7 il için yağış uyarısı - Resim: 3

Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den 7 il için yağış uyarısı - Resim: 4

12 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA DURUMU

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