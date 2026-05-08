Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, sağanak yağışlar geri dönüyor. Yarın batı kesimlerde başlayacak sağanak yağışların hafta içi yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. İşte haritalarla il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, bugün Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu bir havanın etkisinde olacak. Marmara’nın batısı ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu başta olmak üzere birçok bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor.
Tahminlere göre; Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yağışların görülmesi bekleniyor. Ayrıca İzmir ve Manisa’nın kuzeyi ile Van’ın doğu kesimlerinde de yerel sağanak geçişleri yaşanabilir. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında yurt genelinde büyük bir değişim beklenmese de, iç ve doğu kesimlerde termometrelerin 2 ila 4 derece yükselmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, batı bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği bildirildi.
Hafta sonu yağış var
Yarın İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu batı-iç kesimlerde sağanak yağış etkisini artıracak. Pazar günü de Ege dışında devam etmesi beklenen sağanakların özellikle çarşamba ve perşembe günleri yurdun büyük bölümünü etkilemesi bekleniyor.