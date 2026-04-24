Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Bir yanda bahar diğer yanda sağanak yağış ve fırtına var!
Meteoroloji hafta sonu için son değerlendirmelerini paylaştı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar ve çığ uyarısı yapılırken; Antalya, Bingöl ve Muş çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Kuzeybatıda sıcaklıklar artarken, İç Anadolu’da sert düşüş yaşanacak. İşte bölge bölge fırtına, yağış ve sıcaklık değişim detayları ve haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile , Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Mecsim normalleri altında seyreden hav sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.