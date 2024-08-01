Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava durumu raporu açıklandı
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bir kesimine parçalı bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ancak Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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2 - 8 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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