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Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 7 derece kadar düşecek. Pek çok ilimizde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak - Resim: 2

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 

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Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak - Resim: 3

Meteoroloji'den yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarısında "Yağışların; Batı Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak - Resim: 4

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

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