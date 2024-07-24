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Hafta sonu planınızı değiştirin: Sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları az da olsa düşecek, çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar görülecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Hafta sonu planınızı değiştirin: Sağanak yağışlar geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Hafta sonu planınızı değiştirin: Sağanak yağışlar geliyor - Resim: 2

Meteoroloji'den yapılan uyarıda "yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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Hafta sonu planınızı değiştirin: Sağanak yağışlar geliyor - Resim: 3

Geri kalan bölgelerde ise paçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava var.

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Hafta sonu planınızı değiştirin: Sağanak yağışlar geliyor - Resim: 4

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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