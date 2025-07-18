Hafta sonu planınızı kontrol edin: Bir tarafta sağanak yağışlar diğer yanda kavurucu sıcaklar...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam etse de çok sayıda ilimiz için sağanak yağış alarmı verildi... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan sağanak yağış uyarısıyla birlikte ani yağışlara karşı vatandaşlar sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmaya çağrıldı.
Hafta sonu itibarıyla Afrika üzerinden yeni bir sıcak hava dalgasının Türkiye’ye ulaşacağı bildirildi. Bu dalganın önceki sıcaklardan daha uzun süreli olacağı ve özellikle Ege, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini daha fazla hissettireceği belirtildi. Bazı illerde hava sıcaklıklarının 40–42 dereceyi geçmesi bekleniyor.
Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor. Uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.