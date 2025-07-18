Hafta sonu planınızı kontrol edin: Bir tarafta sağanak yağışlar diğer yanda kavurucu sıcaklar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.