Hafta sonu planlarınızı değiştirin; sağanak yağmurlar çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla artmaya devam edecek. Ancak çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar da bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları da artışını devam ediyor.
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Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
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19-25 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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