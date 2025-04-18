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Hafta sonu planlarınızı değiştirin; sağanak yağmurlar çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla artmaya devam edecek. Ancak çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar da bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Hafta sonu planlarınızı değiştirin; sağanak yağmurlar çok kuvvetli geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları da artışını devam ediyor.

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Hafta sonu planlarınızı değiştirin; sağanak yağmurlar çok kuvvetli geliyor - Resim: 2

Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Hafta sonu planlarınızı değiştirin; sağanak yağmurlar çok kuvvetli geliyor - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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Hafta sonu planlarınızı değiştirin; sağanak yağmurlar çok kuvvetli geliyor - Resim: 4

19-25 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

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