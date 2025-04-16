Hafta sonu planlarınızı güncelleyin: Hava durumu beklentisi değişti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği rahmin ediliyor.