Hafta sonu son kışı yaşayacağız; hava sıcaklıkları artıyor, yaz geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.