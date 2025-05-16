Hafta sonu son kışı yaşayacağız; hava sıcaklıkları artıyor, yaz geliyor...
Meteoroloji'den alınan gafta sonuna dair hava durumu tahminlerine göre Türkiye'ye bir türlü gelmek bilmeyen yaz havası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın da resmi tatil olması nedeniyle bu hafta 3 güne uzayan hafta sonu tatilini de pas geçip gelecek haftaya rötar yaptı... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
16-22 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları