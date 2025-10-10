Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Açan güneşe kanmayın; hafta sonu lapa lapa kar yağışı var
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre sağanak yağışlar adım adım Türkiye'yi terk edecek. Karadeniz'de yağmur, diğer bölgelerimizde ise güneş yüzünü gösterse de Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bazı illerimizde kar yağışı beklendiğini açıkladı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Ancak sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin altına inerken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları hafta sonuna karşı uyardı.
