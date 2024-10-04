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Hafta sonunun hava durumu belli oldu: 2 günün keyfini çıkarın

Yazdan kalma bir hafta sonuna hazır mısınız ? Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yazdan kalma bir hafta sonu geçirecek. Yeni hafta ise yağışlarla başlayacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Hafta sonunun hava durumu belli oldu: 2 günün keyfini çıkarın - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonunun hava durumu belli oldu: 2 günün keyfini çıkarın - Resim: 2

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Hafta sonunun hava durumu belli oldu: 2 günün keyfini çıkarın - Resim: 3

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonunun hava durumu belli oldu: 2 günün keyfini çıkarın - Resim: 4

İstanbul’da cumartesi günü sıcaklıkların 28 dereceye ulaşması beklenirken, İzmir’de ise sıcaklıkların 32 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Ankara’da da hafta sonu 28 dereceyi bulacak sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

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