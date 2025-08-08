Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hafta sonu çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları bazı illerimizde mevsim normallerinin üstünde seyretse de özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesinde şiddetli yağışlar bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.