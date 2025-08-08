Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.