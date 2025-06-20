Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sıcaklar diğer yanda ise yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Doğ Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.