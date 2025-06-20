Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sıcaklar diğer yanda ise yağış var
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bu hafta sonu da sıcak havanın etkisi altında olacak. Ancak bazı illerimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Doğ Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Ancak Cumartesi ve Pazar günleri Marmara'nın doğu illerinde ve Karadeniz'de sağanak yağışlar bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
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