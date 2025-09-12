Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda yağmur, diğer yanda güneş
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hafta sonu boyunca az sayıda ilimizde sağanak yağışlar beklenirken, yurt geneli yazdan kalma günler geçirecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
13-19 Eylül tarihleri arası hava durumu tahmin haritası
