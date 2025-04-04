Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre Türkiye haftasonunda yine kışı yaşayacak. Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
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4-10 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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4 Nisan Cuma hava durumu tahmin haritaları
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