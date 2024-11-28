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Hafta sonunun hava durumu belli oldu

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi terk ediyor. Hafta sonu hava sıcaklıkları artacak ve güneş yüzünü yeniden gösterecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 2

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 3

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 4

29 Kasım - 5 Aralık Kasım tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

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