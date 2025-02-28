Hafta sonunun hava durumu belli oldu
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin büyük bir kesmi güneşli bir haftasonu geçirecek. Ancak bazı illerimizde yağmur yağışı bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Kırklareli hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Rize ve Artvin çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
1 - 7 Mart tarihleri arası hava durumu tahminleri...