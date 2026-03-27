Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Güneşe kanmayın, kış geri geliyor!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre Türkiye'nin batısında fırtına, doğusunda ise yoğun kar ve çığ tehlikesine karşı alarm veriyor. Sıcaklıklar kuzey kesimlerde artış gösterse de, bölgesel olarak "kuvvetli yağış" uyarıları peş peşe geldi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda (Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Çanakkale, Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.
Rüzgarın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.