Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Hem fırtına hem de sağanaklar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Ankara, Eskişehir, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak; Marmara ve Doğu Anadolu'da ise şiddetli fırtına bekleniyor. Sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Haziran tarihli güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirilirken, özellikle iç ve batı kesimlerde yaşayan vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı uyarıldı. Haber3.com okurları için derlediğimiz bilgilere göre; bugün evden çıkmadan önce bölgesel uyarılara dikkat etmenizde fayda var.
MGM'nin son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik yaşanmayacak ancak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkileyebilecek.
İşte bölge bölge beklenen kritik hava olayları:...
Kuvvetli Sağanak Beklenen Yerler: Güney Ege'nin ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısı. Bu bölgelerde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması öngörülüyor
Şiddetli Rüzgar (Fırtına) Beklenen Yerler: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyden; Doğu Anadolu’da ise güneyden 40-60 km/saat hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor