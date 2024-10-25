Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Pastırma yazı geliyor
Salı günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olmasını fırsat bilip 4 günlük tatil planı yapanlara güzel haber Meteoroloji'den geldi. Hafta sonunun hava durumu tahminleri belli oldu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Okan Bozkurt’un açıklamalarına göre, Kasım ayı için yapılan kar yağışı beklentilerinin aksine sıcak hava dalgası, halk arasında “pastırma yazı” olarak bilinen dönemle yaşanacak. Bozkurt, bu sıcaklık artışının Kasım ayının ortalarında başlayacağını duyurdu.
Kasım ayı boyunca hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinde, hatta yer yer bu normallerin üstünde seyredeceğini belirten Okan Bozkurt, pastırma yazının 11-12 Kasım’da başlayacağını ve 20-25 Kasım tarihleri arasında etkili olacağını açıkladı. Bozkurt, bu dönemde hava sıcaklıklarında büyük bir düşüş beklenmediğini vurguladı.